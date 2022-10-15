Аргентинський форвард задоволений своїм становищем Італії.
Лаутаро Мартінес, getty images
15 жовтня 2022, 15:02
Нападник Інтера Лаутаро Мартінес увійшов до списку інтересів Манчестер Юнайтед та Парі Сен-Жермен, повідомляє La Gazzetta dello Sport.
Проте стверджується, що аргентинський футболіст не має наміру залишати поточний клуб.
Парі Сен-Жермен бачить у Лаутаро Мартінесі потенційну заміну для Кіліана Мбаппе, якщо той покине команду.
У сезоні-2021/22 на рахунку Мартінеса 49 матчів за "нерадзуррі" в усіх змаганнях, у яких він забив 25 голів.
Нагадаємо, що Тоттенгем може запропонувати 90 мільйонів за Лаутаро, але Інтер планує відмовити.