Італія

Аргентинський форвард задоволений своїм становищем Італії.

Нападник Інтера Лаутаро Мартінес увійшов до списку інтересів Манчестер Юнайтед та Парі Сен-Жермен, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Проте стверджується, що аргентинський футболіст не має наміру залишати поточний клуб.

Парі Сен-Жермен бачить у Лаутаро Мартінесі потенційну заміну для Кіліана Мбаппе, якщо той покине команду.

У сезоні-2021/22 на рахунку Мартінеса 49 матчів за "нерадзуррі" в усіх змаганнях, у яких він забив 25 голів.

Нагадаємо, що Тоттенгем може запропонувати 90 мільйонів за Лаутаро, але Інтер планує відмовити.