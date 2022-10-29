Англія

Керманич лондонців залишив щемливий коментар перед матчем проти колишнього клубу.

Гостьова зустріч проти Брайтона у рамках чотирнадцятого туру англійської Прем’єр-ліги для головного тренера лондонського Челсі Грема Поттера буде мати особливий характер, оскільки англійський фахівець у перше приїде до Амекс Стедіум задля протистояння колишньому клубу, на чолі якого пропрацював більше трьох років.

Напередодні визначального для себе протистояння керманич "синіх" вирішив пригадати свій важкий психологічний стан під час першого півріччя роботи в складі "чайок", що відбувалось на тлі втрати ним обох батьків.

"Моя мама страждала від деменції. Так, вона тоді ще була жива, проте навіть не знала, що я треную Брайтон. Зрештою, для неї в такому випадку не було приводів страждати, коли ми програвали.

Щодо мого тата, то він уперше завітав на нашу гру проти Вотфорда, проте потім у нього була дуже короткотривала боротьба з раком, і через шість тижнів він пішов. Останнім його матчем був Ліверпуль на виїзді.

Це — лише урок та нагадування всім нам, що життя дуже дорогоцінне та коротке, і що будь-що може траплятись на вашому шляху. Це ставить речі в певну перспективу одну до одної. Звичайно, зараз я завжди згадую про батьків, бо вони постійно поруч зі мною. І щоразу, коли ти стоїш перед трибунами, наприклад, Сан Сіро, ти думаєш: "Вау, було б круто, якби вони тут разом зі мною!".

Вибачте, я трохи емоційний… але так, це життя, і я не перша людина, яка втратила батьків. Це — частина життя.

Ми всі є частиною спорту, де постійно перебуваємо під тиском. Сьогодні хтось його не відчуває, а на наступний день може трапитись щось подібне на ситуацію Стівена Джеррада. Ще через день хтось інший стане жертвою обставин.

У світі, у якому ми зараз живемо, важко жаліти тренера Прем’єр-ліги. Зрозумійте мене правильно, але я б сказав, що на наявність проблем зі психічним здоров’ям насправді не впливає на ваш статус або на те, скільки грошей ви заробляєте.

Коли мої мама і тато померли під час початкового періоду роботи в Брайтоні, це викликало в мене сильні та гострі почуття, але я все одно мав намагатись змагатись у Прем’єр-лізі. Згодом, ви починаєте намагатись опанувати це.

То були перші шість місяців буденності в Прем’єр-лізі, і я думаю, що їх можна було б описати наступною цитатою: "Ти лагодиш літак, поки він у перебуває в повітрі". Це — найбільш слушний вислів.

Тож це також виклик, але ви повинні його подолати, і, на щастя, я був у дійсно хорошому клубі, який надав мені підтримку та допомогу, і нам удалося залишитись на цьому шляху", — заявив англійський фахівець.

Матч Брайтон — Челсі відбудеться 29 жовтня, о 17:00.