Англія

Українець провів дуже вдалий поєдинок.

У рамках 14 туру англійської Прем'єр-ліги Фулгем вдома не зміг дотиснути Евертон. Матч завершився з рахунком 0:0.

Роботи у захисників та воротаря команди Френка Лампарда будо вдосталь, адже Фулгем увесь матч атакував.

Тому найкращим футболістом поєдинку за версією експертів порталу WhoScored визнаний воротар "ірисок" Джордан Пікфорд — 8,2

Лівий захисник Евертона Віталій Миколенко нагороджений балом 7,7. Це друга найкраща оцінка у поєдинку.

Миколенко провів на поле 90 хвилин, а цей матч став для нього 13 поспіль в АПЛ.