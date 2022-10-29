Українець провів дуже вдалий поєдинок.
Миколенко проти Ріда, Getty Images
29 жовтня 2022, 21:59
У рамках 14 туру англійської Прем'єр-ліги Фулгем вдома не зміг дотиснути Евертон. Матч завершився з рахунком 0:0.
Роботи у захисників та воротаря команди Френка Лампарда будо вдосталь, адже Фулгем увесь матч атакував.
Тому найкращим футболістом поєдинку за версією експертів порталу WhoScored визнаний воротар "ірисок" Джордан Пікфорд — 8,2
Лівий захисник Евертона Віталій Миколенко нагороджений балом 7,7. Це друга найкраща оцінка у поєдинку.
Миколенко провів на поле 90 хвилин, а цей матч став для нього 13 поспіль в АПЛ.