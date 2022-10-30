Англія

Команда Еріка тен Гага здобула мінімальну перемогу в чемпіонаті.

У рамках 14 раунду англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд грав проти Вест Гема.

Команда Еріка тен Гага була активніше у першій половині матчу, але Вест Гем намагався грати на контратаках. На 38 хвилині атака МЮ завершилась взяттям воріт. Навіс Крістіана Еріксена головою замкнув Маркус Рашфорд. Для нього це взяття воріт стало 100 у футболці клубу.

Перші хвилини другого тайму команди провели у центрі поля. На 62 міг забивати Роналду. За 1 хвилину португалець створив два моменти, але обидва не реалізував. Доусон на 68 міг зрівнювати, але його постріл пройшов вище дев'ятки воріт Де Хеа.

За 10 хвилин до кінця Вест Гем заробив небезпечний штрафний. Але після подачі у штрафний Лісандро Мартінес врятував МЮ та вибив м'яч, тоді як Доусон мав головою забивати. 83 хвилина та подвійний сейв Де Хеа після ударів від Антоніо врятував МЮ від пропущеного голу. Фред міг заривати усі питання щодо переможця, але його удар головою прийшовся на стійку.

Манчестер Юнайтед — Вест Гем 1:0

Голи: Рашфорд, 38

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Далот, Магвайр, Мартінес, Шоу — Каземіро, Еріксен (Фред, 79), Еланга (Мактоміней, 61), Фернандес, Рашфорд — Роналду.

Вест Гем: Фаб'яньскі (Ареоля, 46) — Крессвелл, Зума, Доусон, Керер — Райс, Соучек, Бенрахма, Даунс (Форнальс, 78), Боуен — Скамакка (Антоніо, 57).

Попередження: Скамакка, Соучек, Керер, Бруну.