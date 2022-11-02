Англія

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Англійський Ліверпуль у рамках останнього туру Ліги чемпіонів УЄФА на власному полі приймав італійський Наполі з метою взяти реванш за поразку в першому колі з рахунком 1:4.

Окрім того, "червоні" ще й мали нагоду обійти суперників у підсумковій турнірній таблиці квартету A, якби перемогли з перевагою в чотири або більше м’ячів.

Однак подолати захист "Партенопеї" для господарів поля виявилось аж ніяк не легким завданням, над виконанням якого вони добряче старались за ходом майже всього поєдинку.

У підсумку, Ліверпуль усе ж таки дотиснув Наполі за допомоги двох стандартів наприкінці гри, які супроводжувались невпевненою грою захисту та голкіпера гостей.

Огляд матчу:

Ліверпуль — Наполі 2:0

Голи: Салах, 85, Нуньєс. 90+8

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд (Ремзі, 87), ван Дейк, Конате, Цимікас — Алькантара (Байцетич, 87), Фабіньо, Мілнер (Елліотт, 48) — Джонс (Нуньєс, 72) — Салах, Фірміно (Карвалью, 87).

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Естігор, Кім, Олівера — Ндомбеле (Распадорі, 88), Лоботка (Зелінські, 83), Замбо-Ангісса — Політано (Лосано, 69), Осімген (Сімеоне, 89), Кварацхелія.

Попередження: Конате, Александер-Арнольд, Нуньєс.

Джерело: MEGOGO.