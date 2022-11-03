Англія

23-річний футболіст тепер оцінюється дорожче.

Портал Transfermarkt поновив трансферну вартість Віталія Миколенка.

За версією цього ресурсу, тепер 23-річний футболіст оцінюється в 22 мільйони євро, що на чотири мільйони вище, ніж раніше.

Миколенко залишається четвертим у списку найдорожчих українців за версією Transfermarkt слідом за: Олександром Зінченком (32), Русланом Маліновським (28) та Віктором Циганковим (25).

Цього сезону Миколенко провів 13 матчів за Евертон.