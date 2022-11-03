23-річний футболіст тепер оцінюється дорожче.
ВІТАЛІЙ МИКОЛЕНКО, GETTY IMAGES
03 листопада 2022, 17:59
Портал Transfermarkt поновив трансферну вартість Віталія Миколенка.
За версією цього ресурсу, тепер 23-річний футболіст оцінюється в 22 мільйони євро, що на чотири мільйони вище, ніж раніше.
Миколенко залишається четвертим у списку найдорожчих українців за версією Transfermarkt слідом за: Олександром Зінченком (32), Русланом Маліновським (28) та Віктором Циганковим (25).
Цього сезону Миколенко провів 13 матчів за Евертон.