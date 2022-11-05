Англія

Високий рівень імовірності відходу нападника Челсі до іншого клубу.

Цьогорічне літнє трансферне вікно було сповнене новинами про те, що лондонський Челсі може розлучитись із нападником Крістіаном Пулішичем, інтерес до якого виявляли такі відомі клуби як Манчестер Юнайтед, Ліверпуль та туринський Ювентус.

Однак зрештою американець залишився в складі "пенсіонерів", проте не користувався попитом як у Томаса Тухеля, так і у нинішнього керманича столичного колективу Грема Поттера.

Зрештою, наближення чергового трансферного вікна зумовлює збільшення кількості чуток щодо можливого продажу футболіста.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, Ньюкасл учергове виявляє інтерес до придбання 24-річного виконавця, тоді як улітку Челсі відхилив пропозицію "сорок".

Портал Transfermarkt оцінює Пулішича в 38 млн євро.

У цьому сезоні Крістіан відіграв 15 матчів, забивши один гол та віддавши дві гольові передачі.