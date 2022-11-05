Захисник Інтера може перебратися в Англію.
Мілан Шкрініар, getty images
05 листопада 2022, 13:30
Захисник Інтера Мілан Шкрініара буде ласим шматочком у майбутнє трансферне вікно, адже його контракт з Інтером стікає, тому він може вести перемовини з іншими командами.
Як стверджує видання 90min, на словацького футболіста претендує одразу п'ять клубів з англійської Прем'єр-ліги.
Мова йде про п'ять з шести грандів ліги: Манчестер Сіті, Тоттенгем, Арсенал, Ліверпуль та Челсі.
Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що Інтер запропонує 27-річному словаку новий контракт. Сам Мілан не хоче переходити до Барселони.