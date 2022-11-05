Англія

Захисник Інтера може перебратися в Англію.

Захисник Інтера Мілан Шкрініара буде ласим шматочком у майбутнє трансферне вікно, адже його контракт з Інтером стікає, тому він може вести перемовини з іншими командами.

Як стверджує видання 90min, на словацького футболіста претендує одразу п'ять клубів з англійської Прем'єр-ліги.

Мова йде про п'ять з шести грандів ліги: Манчестер Сіті, Тоттенгем, Арсенал, Ліверпуль та Челсі.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що Інтер запропонує 27-річному словаку новий контракт. Сам Мілан не хоче переходити до Барселони.