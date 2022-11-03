Італія

Слова, які мають надихнути словацького оборонця.

Віце-президент Інтера Хав'єр Дзанетті сказав приємні слова на адресу захисника "нерадзуррі" Мілана Шкрініара. Функціонер упевнений, що футболіст залишиться в італійському клубі.

"Шкрініар має дуже важливе значення для нас і підходить до нашої культури роботи. Раніше я був таким самим: мало говори, багато роби. Сподіваюся, він залишитеся з нами надовго" — підсумував легендарний гравець Інтера.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що Інтер запропонує 27-річному словаку новий контракт. Сам Мілан не хоче переходити до Барселони.