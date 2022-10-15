Італія

Захисник розглядає інші варіанти продовження кар'єри.

Контракт Мілана Шкрініяра з Інтером завершується вже влітку наступного року, тому він шукає новий клуб для себе.

Как сообщает Gazzetta dello Sport, центральный защитник не рассматривает вариант с переходом в Барселону.

Цього сезону 27-річний гравець провів дев'ять матчів за Інтер у всіх турнірах але не відзначився результативними діями.

Нагадаємо, що Інтер вже змирився з відходом гравця, тому італійський гранд знайшов заміну для Шкрініяра.