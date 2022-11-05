Англія

Команда Френка Лемпарда вдома не здобула позитивного результату.

У рамках 15 туру англійської Прем'єр-ліги Евертон вдома змагався з Лестером.

Гості забили на 45 хвилині матчу, хоча і до цього були досить активними протягом першого тайму. Юрі Тілемансу вдався чудовий удар, який не зміг відбити Джордан Пікфорд.

У другому таймі вболівальники на Гудісон Парк мали змогу спостерігати за рівною грою, з доить малою кількістю гольових моментів. На 87 хвилині другий удар у створ воріт від Лестера став результативним. Барнс став втором голу.

Евертон — Лестер 0:2

Гол: Тілеманс, 45, Барнс, 87

Евертон: Пікфорд — Коулмен (Паттерсон, 71), Коуді, Тарковскі, Миколенко — Онана (Дукуре, 61), Гує (Гарнер, 46), Івобі, Грей, Макніл (Гордон, 71) — Калверт-Льюїн (Мопе, 61).

Лестер: Ворд — Джастін, Фаес, Амарті, Кастань — Сумаре (Ндіді, 70), Барнс, Дьюсбері-Холл (Олбрайтон, 78), Тілеманс (Менді, 90+1), Меддісон — Дака (Варді, 70).