Англія

Українець все ще входить о планів англійського клубу.

Вінгер збірної України та донецького Шахтаря Михайло Мудрик залишається предметом інтересу деяких європейських клубів.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, Арсенал вже ще розраховує на підписання швидкісного українця.

Зараз керівництво "канонірів" працюють над його підписанням і готують важливу пропозицію — близько 50-60 мільйонів євро для Шахтаря.

Також журналіст повідомляє, що минулого серпня Мудрик погодив особисті умови з Арсеналом, але Шахтар відхилив пропозицію та вирішив залишити футболіста. Контракт з Мудриком мав бути підписаний до літа 2027 року.

Раніше повідомлялось, що Мудрика вдруге поспіль визнано найкращим гравцем місяця в Шахтарі.