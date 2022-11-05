Україна

Форварда донеччан украй важко стримати останнім часом.

Донецький Шахтар на початку нового сезону боровся з наслідками масового відходу іноземних виконавців на тлі повномасштабної агресії, і до того ж мав призвичаїтись працювати під керівництвом нового головного тренера.

"Гірники" на цьому тлі продовжують вести перегони з дніпровським Дніпром-1 за першу сходинку в турнірній таблиці української Прем’єр-ліги, а також зуміли залишити за собою перепустку до весняної частини Ліги Європи УЄФА завдяки здобуттю третьої сходинки в групі Ліги чемпіонів.

Важко б було уявити досягнення Шахтаря за цей період без участі нападника Михайла Мудрика, який лише за жовтень устиг забити п’ять голів та зробити чотири гольові передачі.

Зрозуміло, що з такими показниками очікувати на те, що вболівальники не відзначать його внеску до здобутків команди, було марною справою, тому під час голосування за участі 14149 респондентів лише 862 учасники віддали перевагу Георгію Судакову, 610 проголосували за Данила Сікана, а 310 — за Артема Бондаренко.

Решту голосів (12367) залишив за собою саме Мудрик, про що повідомила прес-служба клубу.

Зауважимо, що аналогічну відзнаку за вересень отримав також кандидат на багатомільйонний трансфер.