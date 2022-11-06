Англія

Українець повертається після травму на дуже важливий матч.

У рамках 15 туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал на виїзді зійдеться проти Челсі.

Головні тренери команд вже вирішили, яких футболістів випустять зі старту. Відзначимо, що український захисник Арсенала Олександр Зінченко вийде у старті вперше після травми.

Челсі: Менді — Кукурелья, Аспілікуета, Сілва, Чалоба — Лофтус-Чік, Жоржиньо, Маунт, Стерлінг — Обамеянг, Гаверц.

Запасні: Беттінеллі, Кулібалі, Галлагер, Голл, Ковачіч, Закарія, Пулішич, Зієш, Броя.

Арсенал: Рамсдейл — Вайт, Саліба, Габріель, Зінченко — Парті, Джака, Сака, Едегор, Мартінеллі — Жезус.

Запасні: Тернер, Тірні, Голдінг, Седрік, Локонга, Ельнені, Вієйра, Нельсон, Нкетіа.

Матч між Челсі та Арсеналом відбудеться 6 листопада та розпочнеться о 14:00 за київським часом.