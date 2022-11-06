Англія

"Каноніри" хочуть бачити українського вінгера у своїй команді, але наразі Шахтар вимагає 60-65 мільйонів євро.

Арсенал є одним із головних претендентів на талановитого вінгера збірної України та донецького Шахтаря Михайла Мудрика, що підтвердив авторитетний журналіст Фабриціо Романо.

За інформацією джерела, "каноніри" вже тривалий час спостерігають за прогресом 21-річного українця, але на цьому етапі вони поки не робили офіційної пропозиції Шахтарю.

Клуб із північного Лондона дуже хоче підписати Мудрика, але донецька команда наразі хоче виручити з продажу свого гравця 60-65 мільйонів євро, тож угода буде непростою.

Через велику зацікавленість в українці з боку інших клубів "канонірам" потрібно діяти швидко, якщо вони хочуть оформити цей трансфер.

Італійський журналіст також повідомляє, що Арсенал має альтернативний варіант в особі вінгера Орландо Сіті Факундо Торреса, якщо виграти боротьбу за Мудрика не вдасться.

За даними порталу Transfermarkt, 22-річний уругваєць оцінюється у 7 мільйонів євро (у Мудрика — 15 млн євро). На рахунку Торреса за американський клуб 40 матчів, 13 голів та 10 асистів, тоді як в українця 40 поєдинків за Шахтар, 9 голів та 16 асистів.