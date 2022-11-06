Англія

Українець повернувся до стартового складу "канонірів" після травми та допоміг перемогти у лондонському дербі.

У рамках 15-го туру англійської Прем'єр-ліги Арсенал у гостях мінімально обіграв Челсі та зберіг перший рядок у турнірній таблиці.

У цьому протистоянні до стартового складу "канонірів" повернувся українець Олександр Зіченко, який через травму пропустив останні дев'ять матчів через травму.

25-річний універсал провів на полі проти Челсі 78 хвилин, після чого був замінений на Кірана Тірні.

Статистичний портал WhoScored оцінив гру Зінченка у 6,9, що вище, ніж у трьох гравців стартового складу Арсеналу.

Інший статистичний портал SofaScore оцінив перший виступ Зінченка після травми більш високою оцінкою – 7,2.

Портал FotMob серед своїх колег поставив українському лівому захиснику найвищу оцінку — 7,4.

Звання найкращого гравця матчу одноголосно усі троє портали віддали автору єдиного гола у цьому матчі — центральному захиснику Габріелу Магальяйнсу.