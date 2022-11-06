Англія

Українець вимушено був відсутній у дев'яти матчах поспіль, проте з перемогою повернувся до стартового складу "канонірів".

У центральному матчі 15-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекала одна з варіацій лондонського дербі між Челсі та Арсеналом, що пройшла на стадіоні Стемфорд Бридж.

У першому таймі, як і належить принциповим протистоянням, ми побачили багато боротьби і фолів, тоді як в ігровому плані ініціативою володіли підопічні Мікеля Артети — не вистачало лише точного удару.

Рахунок у матчі вдалося відкрити на 63 хвилині, коли під час подачі з кутового у виконанні Букайо Сака м'яч пролетів повз всіх гравців Челсі, внаслідок чого центральному захиснику Арсеналу Габріелу Магальяйнсу залишалося лише підставити ногу менш як з метра. Майже "сухий лист", але ні.

Надалі команди обмінювалися атаками, які рідко доходили до справді небезпечних ударів. В підсумку Арсенал зумів зберегти мінімальну перевагу в рахунку та залишитися на першому місці у турнірній таблиці АПЛ за підсумками 15 туру.

Таким чином, українець Олександр Зінченко, який пропустив останні 9 матчів у всіх турнірах через травму, з перемогою повернувся до стартового складу Арсеналу, хоча, відверто кажучи, його не вистачило у фізичному плані на всі 90 хвилин.

Центрфорвард Челсі П'єр-Емерік Обамеянг, у свою чергу, абсолютно нічим не запам'ятався, окрім жовтої картки, у першому матчі проти свого колишнього клубу, капітаном якого він колись був та пішов зі скандалом.

Челсі — Арсенал 0:1

Гол: Габріел, 63

Челсі: Менді — Аспілікуета, Тіаго Сілва, Чалоба, Кукурелья — Лофтус-Чік (Ковачич, 78), Жоржиньйо, Маунт (Пулішич, 78) — Гаверц (Галлагер, 64), Обамеянг (Броя, 64), Стерлінг

Арсенал: Рамсдейл — Вайт, Саліба, Габріел, Зінченко (Тірні, 78) — Парті, Джака, Едегор (Ельнені, 87) — Сака, Жезус, Мартінеллі (Голдінг, 90+4)

Попередження: Обамеянг, Аспілікуета, Чалоба, Галлагер, Стерлінг — Сака