Англія

Дивіться відео голів та найкращих моментів матчу 15 туру чемпіонату Англії 6 листопада 2022, 14:00.

У рамках 15-го туру англійської Прем'єр-ліги Арсенал у гостях мінімально обіграв Челсі та зберіг перший рядок у турнірній таблиці.

Автором єдиного гола у цьому протистоянні став центальний захисник "канонірів" Габріел Магальяйнс, який замкнув м'яч у ворота "синіх" після подачі Букайо Сака з кутового.

До вашої уваги відео всіх голів матчу Челсі — Арсенал у 15 турі АПЛ-2022/23:

Челсі — Арсенал 0:1

Гол: Габріел, 63

Челсі: Менді — Аспілікуета, Тіаго Сілва, Чалоба, Кукурелья — Лофтус-Чік (Ковачич, 78), Жоржиньйо, Маунт (Пулішич, 78) — Гаверц (Галлагер, 64), Обамеянг (Броя, 64), Стерлінг

Арсенал: Рамсдейл — Вайт, Саліба, Габріел, Зінченко (Тірні, 78) — Парті, Джака, Едегор (Ельнені, 87) — Сака, Жезус, Мартінеллі (Голдінг, 90+4)

Попередження: Обамеянг, Аспілікуета, Чалоба, Галлагер, Стерлінг — Сака