55-річний фахівець залишив посаду головного тренера "святих".
Ральф Газенгюттль, Getty Images
07 листопада 2022, 12:24
Ральф Газенгюттль більше не працюватиме у Саутгемптоні, повідомив офіційний сайт англійської команди.
55-річного австрієця звільнено через незадовільні результати.
Зокрема, в останньому матчі Саутгемптон поступився Ньюкаслу (1:4), а вболівальники освистали свою команду.
У поточному сезоні Саутгемптон під керівництвом Газенгюттля йде на вісімнадцятому місці турнірної таблиці АПЛ, здобувши лише три перемоги у 14 матчах.