Англія

55-річний фахівець залишив посаду головного тренера "святих".

Ральф Газенгюттль більше не працюватиме у Саутгемптоні, повідомив офіційний сайт англійської команди.

55-річного австрієця звільнено через незадовільні результати.

Зокрема, в останньому матчі Саутгемптон поступився Ньюкаслу (1:4), а вболівальники освистали свою команду.

У поточному сезоні Саутгемптон під керівництвом Газенгюттля йде на вісімнадцятому місці турнірної таблиці АПЛ, здобувши лише три перемоги у 14 матчах.