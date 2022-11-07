Англія

Іспанець вирішить, чи залишатися в Манчестер Сіті чи ні.

Під час чемпіонату світу-2022 Пеп Гвардіола визначиться з майбутнім, повідомляє Daily Mail.

За інформацією джерела, 51-річний фахівець вирішить, чи продовжувати угоду з "міщанами" чи ні.

Поточний контракт іспанця з Манчестер Сіті спливає влітку 2023 року.

Наголошується, що важливу роль при ухваленні рішення відіграє позиція Христини, дружини Гвардіоли.

Гвардіола очолив Манчестер Сіті у 2016 році та виграв 11 трофеїв.