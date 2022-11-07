Англія

Лондонці дуже зацікавлені в португальці.

Нападник Мілану Рафаель Леау гарною грою привернув увагу багатьох сильних європейських клубів.

Як повідомляє Sky Italia, Челсі готовий заплатити за португальського гравця 105 мільйонів фунтів стерлінгів.

Раніше стверджувалось, що Мілан бажає отримати близько 120 мільйонів.

Контракт 23-річного футболіста закінчується з Міланом у 2024 році. На його рахунку 17 матчів, 6 голів та 6 асистів.

Нагадаємо, що Манчестер Сіті готовий конкурувати з Челсі за Леау у найближчі трансферні вікна.