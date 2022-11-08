Англія

Наступний сезон розпочнеться через 76 днів після закінчення цьогорічної кампанії.

Англійська Прем'єр-ліга на своєму офіційному сайті оголосила дати проведення наступного сезону-2023/24.

Наступна кампанія чемпіонату Англії повернеться у традиційний графік, тоді як календар цього сезону був скоригований у зв'язку з чемпіонатом світу 2022 року в Катарі.

Таким чином, новий сезон в АПЛ розпочнеться 12 серпня, через 76 днів після закінчення цьогорічної кампанії.

Матчі заключного туру, які пройдуть 19 травня, відбудуться одночасно.

Також зазначимо, що через повернення до традиційного формату календаря повертається зимова перерва – з 13 по 20 січня.