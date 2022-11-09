Англія

Команда українця зіграла напрочуд невдало.

У рамках 1/16 фіналу Кубку футбольної ліги Брентфорд сенсаційно вилетів від представника Ліги 2 — Джиллінгема.

Команда з АПЛ вела у рахунку до 75 хвилини. У серії пенальті гості виявились точнішими і реалізували шість із шести. Господарі у вирішальний момент не забили.

Але все ж сталась у цій грі приємна для українського футболу подія. На 72 хвилині півзахисник Єгор Ярмолюк дебютував за Брентфорд, змінивши Оньєку.

Провівши на полі 18 хвилин портал WhoScored оцінив його гру у 6,1.

Натомість інший статистичний портал SofaScore дав йому дещо вищу оцінку — 6,6.

Результати інших поєдинків 1/16 фіналу Кубку ліги дивіться в нас на сайті.