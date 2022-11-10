Англія

Дивіться відео голів та найкращих моментів матчу 1/16 фіналу Кубка англійської ліги 9 листопада 2022, 21:45.

У рамках 1/16 фіналу Кубка англійської ліги лондонський Тоттенгем зазнав поразки від Ноттінгем Форест і вилетів із турніру.

Команда Антоніо Конте пропустила у свої ворота два м'ячі без відповіді, авторами яких стали Ренан Лоді та Джессі Лінгард, що коштувало "шпорам" подальшої участі в турнірі.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ноттінгем Форест — Тоттенгем в 1/16 фіналу Кубка англійської ліги-2022/23:

Ноттінгем Форест — Тоттенгем 2:0

Голи: Лоді, 50, Лінгард, 57

Ноттінгем Форест: Хеннессі – Ор'є (Вільямс 62), Воррелл, Болі, Лоді – Єтс, Мангаля, О'Брайен (Колбек 79) – Лінгард (Кук 78) – Авонії (Джонсон 62), Саррідж (Гіббс-Вайт 79)

Тоттенгем: Форстер – Лангле, Даєр, Санчес – Сессеньон, Хейб'єрг (Бентанкур 46), Біссума, Скіпп (Кулушевскі 59), Доерті (Спенс 65) – Перішич (Рішарлісон 59), Кейн (Хіль 59)

Попередження: Лінгард, Мангаля – Біссума, Кулушевскі, Даєр

Видалення: Мангаля, 75 (друга жовта)