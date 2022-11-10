Дивіться відео голів та найкращих моментів матчу 1/16 фіналу Кубка англійської ліги 9 листопада 2022, 22:00.
Ліверпуль — Дербі Каунті, getty images
10 листопада 2022, 15:28
У рамках 1/16 фіналу Кубка англійської ліги Ліверпуль зумів пройти Дербі Каунті.
За підсумками двох таймів фінальний свисток зафіксував нульову нічию, а в післяматчевій серії пенальті сильнішими виявилися підопічні Юргена Клоппа.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ліверпуль — Дербі Каунті в 1/16 фіналу Кубка англійської ліги-2022/23:
Ліверпуль – Дербі Каунті 0:0 (серія пен. — 3:2)
Ліверпуль: Келлехер – Рамсей, Філліпс, Гомес, Цімікас – Окслейд-Чемберлен, Кларк (Елліот 66), Байчетич – Фрауендорф (Фірміно 66), Стюарт (Нуньєс 66), Карвалью (Доук 74)
Дербі Каунті: Вайлдсміт – Сміт, Кашін, Форсайт, Робертс – Мендес-Ленг, Берд, Хуріхейн, Сіблі – Коллінз, Осула