У рамках 1/16 фіналу Кубка англійської ліги Ліверпуль зумів пройти Дербі Каунті.

За підсумками двох таймів фінальний свисток зафіксував нульову нічию, а в післяматчевій серії пенальті сильнішими виявилися підопічні Юргена Клоппа.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ліверпуль — Дербі Каунті в 1/16 фіналу Кубка англійської ліги-2022/23:

Ліверпуль – Дербі Каунті 0:0 (серія пен. — 3:2)

Ліверпуль: Келлехер – Рамсей, Філліпс, Гомес, Цімікас – Окслейд-Чемберлен, Кларк (Елліот 66), Байчетич – Фрауендорф (Фірміно 66), Стюарт (Нуньєс 66), Карвалью (Доук 74)

Дербі Каунті: Вайлдсміт – Сміт, Кашін, Форсайт, Робертс – Мендес-Ленг, Берд, Хуріхейн, Сіблі – Коллінз, Осула