Англія

Однак придбати нідерландця буде складно.

Челсі виявляє інтерес до Дензеля Думфріса, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, "сині" намагатимуться отримати нідерландця через травму Ріса Джеймса.

Проте здійснити перехід у січні буде складно, оскільки Інтер хоче за свого футболіста понад 30 мільйонів євро.

Цього сезону гравець збірної Нідерландів забив 2 голи і віддав 2 результативні передачі у 19 матчах за Інтер у всіх турнірах.