Однак придбати нідерландця буде складно.
ДЕНЗЕЛ ДУМФРІС, GETTY IMAGES
10 листопада 2022, 15:59
Челсі виявляє інтерес до Дензеля Думфріса, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.
За його інформацією, "сині" намагатимуться отримати нідерландця через травму Ріса Джеймса.
Проте здійснити перехід у січні буде складно, оскільки Інтер хоче за свого футболіста понад 30 мільйонів євро.
Цього сезону гравець збірної Нідерландів забив 2 голи і віддав 2 результативні передачі у 19 матчах за Інтер у всіх турнірах.