Англія

Football.ua разом із компанією GG.bet представляють до вашої уваги анонс наступного туру чемпіонату Англії-2022/23.

Цими вихідними англійська Прем'єр-ліга традиційно подарує нам низку захоплюючих протистоянь, за якими буде цікаво поспостерігати.

Особливо буде цікаво, оскільки це будуть останні матчі англійської першості перед катарським чемпіонатом світу.

Представляємо до вашої уваги найцікавіші майбутні матчі, які пройдуть в рамках 15-го туру АПЛ-2022/23, у нашому традиційному анонсі.

СУБОТА, 12 ЛИСТОПАДА, 17:00. ТОТТЕНГЕМ ХОТСПУР СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ СОЛСБЕРІ

Останні матчі Тоттенгема не можна зарахувати до розряду успішних. Минулого туру підопічні Антоніо Конте на власному полі поступилися Ліверпулю, нехай і провівши хороший другий тайм, але при цьому повністю проваливши перший. Поразку ж від Ноттінгем Форест можна було б виправдати тим, що Кубок англійської ліги багато хто вважає "другорядним" турніром, якби Конте не виставив проти "лісників" повністю основний склад. Однак це не допомогло "шпорам" уникнути поразки з рахунком 0:2.

Лідс Юнайтед, у свою чергу, з туру в тур продовжує доводити, що є найвеселішою командою Прем'єр-ліги на даний момент. Підопічні Джессі Марша відрізняються своїм якісним та організованим пресингом, а також результативними матчами. Більше того, "павичі" нерідко створюють проблеми саме фаворитам із "великої шістки". Лише цього сезону Лідс розгромив Челсі ще до відставки Тухеля, вийшов переможцем із протистояння з Ліверпулем, а також змусив відбиватися лідера чемпіонату Арсенал, проте тоді не зміг забити виключно через відсутність везіння. Чи варто чекати на подібне і в цьому турі?

За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Антоніо Конте. Так, на перемогу Тоттенгема пропонується коефіцієнт 1,6, тоді як потенційний успіх Лідс Юнайтед оцінюється показником 5,55. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,49.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Тоттенгем: Льоріс — Ленгле, Даєр, Девіс — Емерсон, Хейб'єрг, Біссума, Бентанкур, Сессеньйон — Моура, Кейн

Лідс Юнайтед: Мельє — Крістенсен, Кох, Купер, Стрейк — Адамс, Рока, Ааронсон — Гаррісон, Родріго, Саммервіль

Не зіграють: Ромеро, Сон — Гелхардт, Даллас, Сіністерра, Форшоу

Під питанням: ... — Бемфорд, Грей

прогноз 2:1

СУБОТА, 12 ЛИСТОПАДА, 19:30. СЕНТ-ДЖЕЙМС ПАРК, НЬЮКАСЛ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — РОБЕРТ ДЖОНС

Ньюкасл Юнайтед зараз виглядає просто незупинним. У поточному сезоні підопічні Едді Гау зазнали лише однієї поразки, яка припала на матч з Ліверпулем наприкінці серпня. Після цього "сороки" продемонстрували безпрограшну серію в АПЛ із дев'яти матчів, лише три з яких завершилися нічийними результатами. Цілком заслужено Едді Гау визнали найкращим тренером Прем'єр-ліги за підсумками минулого місяця, а атакувального півзахисника Мігеля Альмірона — найкращим гравцем жовтня в АПЛ.

Що стосується Челсі, то останнім часом справи лондонців йдуть ненайкращим чином, а причини цього ми детальніше розбирали в огляді минулого туру АПЛ. І якщо зі своєї групи Ліги чемпіонів "сині" вийшли з першого місця, то в АПЛ команда Грема Поттера не знає перемог у чотирьох матчах поспіль (дві поразки та дві нічиї), що опустило Челсі аж на сьоме місце у турнірній таблиці. Крім того, напередодні лондонці вилетіли з Кубка англійської ліги, але так і суперник був, м'яко кажучи, непрохідним, тому поразка від Манчестер Сіті була досить закономірною і очікуваною.

За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Едді Гау. Так, на перемогу Ньюкасла пропонується коефіцієнт 2,37, тоді як потенційний успіх Челсі оцінюється показником 3,12. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,49.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Ньюкасл: Поуп — Тріпп'єр, Шер, Ботман, Берн — Лонгстафф, Гімараеш, Віллок — Альмірон, Вілсон, Мерфі

Челсі: Менді — Аспілікуета, Чалоба, Тіаго Сілва, Кукурелья — Лофтус-Чік, Ковачич, Гаверц — Стерлінг, Обамеянг, Маунт

Не зіграють: Ісак, Дамметт, Крафт, Рітчі, Фрейзер — Кепа, Джеймс, Канте, Фофана, Чуквуемека, Чілвелл

Під питанням: ... — Жоржиньо

прогноз 2:0

НЕДІЛЯ, 13 ЛИСТОПАДА, 16:00. АМЕКС СТЕДІУМ, БРАЙТОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРІС КАВАНА

У минулому турі своє тріумфальне повернення до Прем'єр-ліги здійснив Унаї Емері, який погодився очолити Астон Віллу замість Стівена Джеррарда. Бірмінгемці в першому матчі іспанського фахівця упевнено обіграли Манчестер Юнайтед (3:1), який, задля справедливості, через велику кількість проведених матчів виглядав ненайкращим чином з погляду фізичних кондицій і не зміг нічого протиставити рідкісним, але швидким атакам "левів". Проте вже у своєму другому матчі команда Емері знову зустрілася з МЮ, але вже у Кубку англійської ліги, і у веселому другому таймі зазнала цього разу поразки з рахунком 2:4.

У Брайтоні під час сезону також змінився тренер, але аж ніяк не через погані результати, а якраз навпаки. Після відходу Грема Поттера в Челсі "чайок" очолив колишній керманич Шахтаря Роберто Де Дзербі, який на цьому етапі, якщо брати в цілому, тримає команду наплаву. Брайтон не зраджує собі стилістично, зараз йде шостим у турнірній таблиці АПЛ, а в останньому матчі підопічні Роберто Де Дзербі вибили лондонський Арсенал із Кубка англійської ліги, нехай склад "канонірів" і був досить експериментальним.

За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Роберто Де Дзербі. Так, на перемогу Брайтона пропонується коефіцієнт 1,88, тоді як потенційний успіх Астон Вілли оцінюється показником 4,25. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,81.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Брайтон: Санчес — Грос, Вебстер, Данк, Еступіньян — Мак Аллістер, Кайседо, Лаллана — Марч, Троссар, Мітома

Астон Вілла: Емі Мартінес — Кеш, Конса, Мінгз, Дінь — Дендонкер, Дуглас Луіз, Ремзі — Буендія, Воткінс, Бейлі

Не зіграють: Модер — Дієго Карлос, Коутіньо

Під питанням: ... — ...

прогноз 1:1

СУБОТА, 12 ЛИСТОПАДА, 14:30. ЕТІХАД СТЕДІУМ, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПІТЕР БЕНКС

Не зіграють: Вокер, Менді — Аєр, Баптіст, Гуд, Стракоша, Гікі, Янссон

Під питанням: ... — ...

прогноз 2:0

СУБОТА, 12 ЛИСТОПАДА, 17:00. ВІТАЛІТІ СТЕДІУМ, БОРНМУТ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРЕЙГ ПОУСОН

Не зіграють: Брукс, Келлі, Мефам, Нето — Калверт-Льюїн, Таунсенд, Голгейт

Під питанням: ... — Гує, Онана

прогноз 1:1

СУБОТА, 12 ЛИСТОПАДА, 17:00. ЛОНДОН СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖАРРЕД ДЖИЛЛЕТТ

Не зіграють: Корне — Бертранд, Джастін, Перейра, Сьоюнджю

Під питанням: ... — Гує, Онана

прогноз 1:1

СУБОТА, 12 ЛИСТОПАДА, 17:00. ЕНФІЛД, ЛІВЕРПУЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — САЙМОН ГУПЕР

Не зіграють: Артур, Луїс Діас, Діогу Жота, Кейта, Матіп — Вокер-Пітерс, Лівраменто

Під питанням: Мілнер — Ларіос

прогноз 3:1

СУБОТА, 12 ЛИСТОПАДА, 17:00. СІТІ ГРАУНД, НОТТІНГЕМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖОН БРУКС

Не зіграють: Б'янкон, Мангаля, Ніакате, Річардс, Тоффоло — Батленд, Едуар, Макартур, Річардс

Під питанням: Куяте, Маккенна — ...

прогноз 1:2

СУБОТА, 12 ЛИСТОПАДА, 21:45. МОЛІНЬЮ, ВУЛВЕРГЕМПТОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СТЮАРТ АТТВЕЛЛ

Не зіграють: Шикіньо, Калайджич, Дієго Коста, Хіменес — Сміт-Роу, Томіясу

Під питанням: Нунеш, Хонні — ...

прогноз 0:2

НЕДІЛЯ, 13 ЛИСТОПАДА, 18:30. КРЕЙВЕН КОТТЕДЖ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПОЛ ТІРНІ

Не зіграють: Кебано, Мітрович, Рід, Соломон, Тете — Варан, Вільямс, Грінвуд, Далот, Туанзебе

Під питанням: ... — Антоні, Роналду, Санчо