Англія

Досвідчений гравець вирішив закінчити з футболом.

Колишній голкіпер Манчестер Юнайтед Андерс Ліндегор прийняв рішення завершити професійну кар'єру.

"Після 20 років у професійному футболі я вирішив завершити кар'єру. Я вдячний за все, що він мені дав. Футбол показав мені світ і дав досвід, про який я міг тільки мріяти.

Я дивлюся на свою кар’єру з великою гордістю та вдячністю та дякую всім, хто був поруч зі мною, і всім, кого я зустрічав і з ким працював. Гравці, менеджери, тренери, персонал, уболівальники — я вдячний за всі спогади", — написав у своїх соціальних мережах голкіпер.

Норвезький футболіст виступав за Оденсе, Колдінг, Олесунн, Манчестер Юнайтед, Вест Бромвіч, Престон та Бернлі. За національну команду провів п'ять матчів.

Нагадаємо, що Кроос може продовжити контракт із Реалом та після його закінчення завершити кар'єру.