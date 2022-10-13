Іспанія

Німець сам буде вирішувати свою подальшу долю.

Півзахисник мадридського Реала 32-річний Тоні Кроос незабаром може продовжити контракт із клубом.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, із посиланням на слова головного тренера "вершкових" Карло Анчелотті, Тоні Кроос сам вирішує свою подальшу долю в клубі.

Новий контракт має бути розрахований до зими 2023 або літа 2024 року. Його теперішній контракт діє до літа 2023. Відносини між німцем і Реалом чудові.

Нагадаємо, що півзахисник перейшов у Реал влітку 2014 року з мюнхенської Баварії за 25 мільйонів євро. З тих пір він провів у складі чинного чемпіона Іспанії 376 матчів, забив 25 голів та віддав 86 асистів.

У складі Реала Кроос виграв чотири трофеї Ліги чемпіонів, три титули Ла Ліги, три Суперкубки країни, три Суперкубки УЄФА та чотири Клубних чемпіонатів світу.