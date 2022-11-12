Англія

Керманич лондонського клубу прокоментував стан справ у колективі.

Напередодні домашнього матчу проти Лідса в рамах шістнадцятого туру англійської Прем’єр-ліги, головний трене лондонського Тоттенгема Антоніо Конте був змушений угергове відповідати на питання журналістів стосовного свого чинного контракут, що добігає кінця вже наприкінці поточного сезщону.

"Ви й самі добре знаєте, що в сучасному футболі непросто мати тривалий період для менеджерів. Частіше за все саме клуб приймає рішення звільнити тренера після поганих результатів. Ми щодня перебуваємо в небезпеці щодо цього аспекту.

Іноді тобі щастить мати хороші результати і знайти клуб із такими ж амбіціями, як і в тебе, бажанням вдосконалюватися разом і розвиватися. Якщо так станеться, то вважайте, що вам дуже пощастило. Кожен керманич мріє про таку ситуацію, але реальність не завжди така.

Мій контракт закінчується 30 червня. До цього моменту клуб повинен зробити підсумкову оцінку. Із мого боку ця подія також є важливою в професійному плані.

Я повинен відчувати, що заслуговую підписати новий контракт з цим клубом. Я маю це відчути. Звичайно, ми поговоримо з керівниками й знайдемо найкраще рішення", — заявив італійський фахівець.

Матч Тоттенгем — Лідс відбудеться 12 листопада, о 17:00.