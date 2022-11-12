Англія

Іспанський тренер незадоволений календарем.

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола з іронією ставиться до майбутнього матчу проти Ліверпуля.

"Клопп гратиме на позиції лівого захисника, а я – на позиції опорного півзахисника. Не знаю, скільки у нас гравців. Марез, на жаль, не поїде на чемпіонати світу, Ерлінг, Серхіо Гомес, Ріко Льюїс теж.

Решта поїде. Якщо вони пройдуть груповий етап, то буде 1/8 фіналу, чвертьфінал. Потім у них вихідні. Якщо футболісти не вийдуть із групи, вони зможуть зіграти проти Ліверпуля. Якщо ні – побачимо.

Після чемпіонату світу тренуватимемося. Перед матчем із Ліверпулем оцінимо кількість гравців. Снідаємо разом, дивимося, хто в нас є, повертаємось із Абу-Дабі, залишаємося з другою командою, тренуємося з ними", – наводить його слова Гвардіоли Manchester Evening News.

Нагадаємо, що раніше Хосеп Гвардіола заявив, що після чемпіонату світу-2022 в команді гратимуть клубні фізіотерапевти.