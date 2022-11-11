Англія

Коуч Ман Сіті визнав, що Арсенал має шанс стати чемпіоном АПЛ.

Головний тренер Ман Сіті Пеп Гвардіола висловився щодо боротьби за чемпіонський титул АПЛ.

"Арсенал — претендент на чемпіонський титул АПЛ. Особливо порівняно з минулими сезонами. У минулому чемпіонаті вони точно не були серед претендентів на перше місце, а зараз вони серед таких команд.

Ми проводимо чудовий сезон, але Арсенал поки що грає краще", — вважає Гвардіола в інтерв'ю Sky Sports.

Наразі в турнірній таблиці Арсенал випереджає Сіті на 2 очки.