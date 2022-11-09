Англія

Іспанець жаліється на велику кількість травм.

Головний тренер Ман Сіті Пеп Гвардіола висловився щодо божевільного графіку, з яким футболіста доводиться стикатися через чемпіонат світу.

"У нас божевільний сезон – гравці не можуть відпочити і постійно оглядаються на чемпіонат світу. Травма у матчі з Брентфордом не вплине на результати у Прем'єр-лізі, але ви пропустите чемпіонат світу.

Місяць тому я міг попросити гравців зосередитись, але тепер чемпіонат світу вже не за горами. У суботу ми граємо, а в неділю вони вже будуть у своїх збірних. Гравці просто не можуть не думати про це, і я на їхньому місці робив би те саме.

У Німеччині перша гра після чемпіонату світу відбудеться 20 січня, а ми розпочинаємо 26 грудня. Про те, що буде після чемпіонату світу, краще і зовсім не думати. Якщо гравці збірних не будуть доступні, мабуть, доведеться залучити гравців з академії або, скажімо, клубних фізіотерапевтів", — сказав Гвардіола.

Сьогодні стало відомо, що в Катар не поїде зірка Баварії на збірної Сенегалу Садьо Мане.