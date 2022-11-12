Англія

Тренер "червоних дияволів" прийняв план дій щодо гравця.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Хаг не хоче віддавати півзахисника Донні ван де Бека в оренду, незважаючи на те, що нідерландець не отримує постійний ігровий час на Олд Траффорд.

"Оренда немає сенсу", — наводить слова тренера Goal. Він або знаходить себе, або він йде, але для мене все ще є шлях для нього. Хоча це буде непросто, конкуренція сильна".

Зазначимо, що в цьому сезоні нідерландський півзахисник провів сім зустрічей (215 хвилин), але не відзначився результативними діями.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Донні Ван де Бек може залишити Манчестер Юнайтед узимку.