Англія

Керманич Челсі зробив цікаву заяву в підтримку захисту довкілля.

Напередодні відбулась традиційна прес-конференцій, присвячена матчу Ньюкасл — Челсі, що матиме місце цими вихідними в рамках 16 туру національної першості.

Однак серед суто футбольних питань до головних тренерів обох команд знайшлось місце й проявам еко-активізму з їхнього боку, і зокрема головний тренер "синіх" Грем Поттер розповів про те, як він бачить рішення проблеми надлишкових викидів до атмосфери, на зменшення яких мають можливість повпливати клуб АПЛ.

"Сьогодні ми здійснили 300-мильну подорож на літаку до Ньюкасла на суботній матч на Сент-Джеймс Парк. Це — наша найдовша виїзна поїздка в сезоні. Очевидно, що ми можемо попрацювати над цим питанням із екологічної точки зору.

Якщо ж ви хочете постійно проводити тренування за теплої погоди, то в принципі можна нічого не робити, і я розумію таке бажання професійних спортсменів. Проте все ж таки ми маємо бути більш відповідальними, і подумати про кількість викидів до атмосфери, що утворюється через наші так звані "довгі" перельоти. Ці рейси не дуже тривалі, проте шкоди роблять добряче.

Ми постійно літаємо всередині країни, хоча ці відстані для нас не є такими вже й великими. Інша справа — багатогодинні міжнародні подорожі. Там уже без літака ніяк не обійтись.

Вважаю, що ми має спільними зусиллями підійти до вирішення цього питання. Звісно, що врахувати всі моменти не вдасться, проте питання стоїть дуже гостро в світі, тож і ми маємо до цього долучитись. Чи будуть це подорожі колісним транспортом? Можливо. Потрібно буде перебудувати всю систему тренувань заради цього, проте воно того варте", — заявив англійський фахівець.

Нагадаємо, що матч Ньюкасл — Челсі відбудеться 12 листопада, о 19:30.