Англія

Завершились матчі чемпіонату Англії.

У рамках шістнадцятого туру англійської Прем'єр-ліги Евертон Віталія Миколенка значно поступився Борнмуту на виїзді.

До речі, український захисник отримав травму та був замінений.

Борнмут - Евертон 3:0

Голи: Таверньє, 18, Мур, 24, Ентоні, 70.

Вест Гем приймав Лестер і поступився "лисам", пропустивши два голи.

Вест Гем — Лестер 0:2

Голи: Меддісон, 8, Барнс, 78.

Ліверпуль на своєму полі приймав Саутгемптон і без особливих труднощів здолав "святих", які залишаються у зоні вильоту.

Ліверпуль - Саутгемптон 3:1

Голи: Фірміно, 6, Нуньєс, 22, 42 – Че Адамс, 9.

Ноттінгем Форест на своєму полі зумів мінімально здолати Крістал Пелас.

Ноттінгем Форест — Крістал Пелас 1:0

Гол: Гіббс-Вайт, 57.