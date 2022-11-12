Завершились матчі чемпіонату Англії.
Ліверпуль - Саутгемптон, Getty Images
12 листопада 2022, 18:59
У рамках шістнадцятого туру англійської Прем'єр-ліги Евертон Віталія Миколенка значно поступився Борнмуту на виїзді.
До речі, український захисник отримав травму та був замінений.
Борнмут - Евертон 3:0
Голи: Таверньє, 18, Мур, 24, Ентоні, 70.
Вест Гем приймав Лестер і поступився "лисам", пропустивши два голи.
Вест Гем — Лестер 0:2
Голи: Меддісон, 8, Барнс, 78.
Ліверпуль на своєму полі приймав Саутгемптон і без особливих труднощів здолав "святих", які залишаються у зоні вильоту.
Ліверпуль - Саутгемптон 3:1
Голи: Фірміно, 6, Нуньєс, 22, 42 – Че Адамс, 9.
Ноттінгем Форест на своєму полі зумів мінімально здолати Крістал Пелас.
Ноттінгем Форест — Крістал Пелас 1:0
Гол: Гіббс-Вайт, 57.