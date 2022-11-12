Англія

"Каноніри" впевнено здолали "вовків".

У матчі 16 туру АПЛ лондонський Арсенал впевнено переграв Вулвергемптон — 2:0. Дублем у грі відзначився норвежець Мартін Едегор, а українець Олександр Зінченко провів на полі майже всю гру.

Команда Мікеля Артети справно використала осічку Ман Сіті, який поступився Брайтону. Відстань між "канонірами" та "містянами" збільшилася до п'яти очок, тож Арсенал закріпив своє лідерство.

Вулвергемптон — Арсенал — 0:2

Голи: Едегор, 54, 75

Вулвергемптон: Са — Семеду (Лембікіса, 68), Коллінз, Кілман, Гомеш (Нуньєс, 80), Буено — Траоре, Невеш, Моутінью (Поденсе, 68) — Гедеш, Траоре

Арсенал: Рамсдейл — Вайт, Саліба, Магальяйнс, Зінченко (Соареш, 90+1) — Парті, Джака (Вієйра, 16, Ельнені, 90+1), Едегор — Сака (Нельсон, 90+1), Жезус, Мартінеллі

Попередження: Гомеш, Траоре, Буено — Парті, Габріел.