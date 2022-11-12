"Сороки" обіграли "синіх".
Радість гравців Ньюкасла, Getty Images
12 листопада 2022, 22:36
У матчі 16 туру АПЛ Ньюкасл на своєму полі мінімально переграв Челсі — 1:0. Переможним м'ячем у середині другого тайму відзначився Джо Віллок.
За підсумками поєдинку "сороки" закріпилися на третій сходинці, у той час як лондонці опустилися на восьму.
До вашої уваги відео голу та огляд матчу:
Ньюкасл — Челсі 1:0
Гол: Віллок, 67
Ньюкасл: Поуп — Тріпп’єр, Шер, Ботман (Ласеллс, 87), Берн — Лонгстафф, Гімараєс, Віллок (Мерфі, 84) — Альмірон, Вуд (Вілсон, 75), Жоелінтон.
Челсі: Менді — Аспілікуета (Пулішич, 46), Кулібалі, Чалоба — Лофтус-Чік (Сілва, 7), Ковачич, Жоржиньйо, Голл (Кукурелья, 72) — Галлагер, Маунт (Зієш, 72) — Броя (Гаверц, 73).
Попередження: Поуп, Лонгстафф, Ласеллс (за межами поля) — Жоржиньйо, Кулібалі.