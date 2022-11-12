Англія

"Сороки" обіграли "синіх".

У матчі 16 туру АПЛ Ньюкасл на своєму полі мінімально переграв Челсі — 1:0. Переможним м'ячем у середині другого тайму відзначився Джо Віллок.

За підсумками поєдинку "сороки" закріпилися на третій сходинці, у той час як лондонці опустилися на восьму.

До вашої уваги відео голу та огляд матчу:

Ньюкасл — Челсі 1:0

Гол: Віллок, 67



Ньюкасл: Поуп — Тріпп’єр, Шер, Ботман (Ласеллс, 87), Берн — Лонгстафф, Гімараєс, Віллок (Мерфі, 84) — Альмірон, Вуд (Вілсон, 75), Жоелінтон.



Челсі: Менді — Аспілікуета (Пулішич, 46), Кулібалі, Чалоба — Лофтус-Чік (Сілва, 7), Ковачич, Жоржиньйо, Голл (Кукурелья, 72) — Галлагер, Маунт (Зієш, 72) — Броя (Гаверц, 73).



Попередження: Поуп, Лонгстафф, Ласеллс (за межами поля) — Жоржиньйо, Кулібалі.