Англія

Керманич Тоттенгема прокоментував перемогу над Лідсом.

Напередодні в рамках шістнадцятого туру англійської Прем’єр-ліги лондонський Тоттенгем на власному полі ледь вийшов із трьома очками з гольової перестрілки проти Лідса (4:3).

Тоттенгем — Лідс 4:3 Відео голів та огляд матчу АПЛ

Після завершення зустрічі головний тренер "шпор" Антоніо Конте прокоментував виступ власної команди звітного вечора.

"Яка гра! Після фінального свистка я сказав хлопцям, що вони хочуть повільно мене вбити такими виступами через підвищений артеріальний тиск.

Дуже багато матчів у нашому виконанні останнім часом завершуються саме таким чином. Для вболівальників, звісно, така гра є більш привабливою, бо дійсно дуже весело спостерігати за тим, як дві команди граються в агресивний футбол одна проти одної та ще й намагаються забивати багато голів.

Зараз перед нами буде павза в чемпіонаті. Я вважаю, що за цей вільний час ми маємо подумати над власною стабільністю. Якщо команда хоче бути конкурентоспроможною — їй потрібна стабільність. Якщо ж ви в одній грі пропускаєте тричі, то це означає, що у ваших планах щось не працює.

Мені здається, що за цей час марно буде працювати над захисними аспектами, бо всі гравці роз’їдуться по власних збірних, тому наразі я споживаю тільки ту інформацію, яку мені надають футболісти своїми виступами. Відзначу лише наш характер та велике бажання перемагати.

Намагаємось щодня працювати над цим із гравцями, бо інакше пройти крізь цей складний осінній період було б неможливо. Вважаю, що ми добре з ними співпрацювали останнім часом", — заявив італійський керманич.

Лондонський Тоттенгем повернеться до матчів АПЛ гостьовою зустріччю проти Брентфорда.