Англія

Лондонський колектив завжди б’ється до останнього.

Лондонський Тоттенгем напередодні у видовищному домашньому матчі зумів здолати Лідс, поступаючись при цьому за рахунком на табло аж до початку заключного відтинку в десять хвилин основного часу (4:3).

Тоттенгем — Лідс 4:3 Відео голів та огляд матчу 12.11.2022

Ця вольова перемога команди Антоніо Конте змусила експертів із статистики зайвий раз підрахувати кількість балів, які здобули команди АПЛ, поступаючись за рахунком під завершення гри.

З’ясувалось, що саме "шпори" віднині є лідером поточного сезону за цим показником, бо зуміли врятувати одразу 13 балів.

Додамо, що ця кількість очок становить майже 45% від загального здобутку команди за цей футбольний рік.

Лондонський Тоттенгем повернеться до матчів АПЛ гостьовою зустріччю проти Брентфорда.