У рамках 16-го туру англійської Прем'єр-ліги Астон Вілла здобула гостьову перемогу над Брайтоном.

Незважаючи на швидкий пропущений гол уже на першій хвилині, форвард бірмінгемців Денні Інгз згодом оформив дубль і приніс до активу своєї команди три очки.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Брайтон — Астон Вілла в 16 турі АПЛ-2022/23:

Брайтон — Астон Вілла 1:2
Голи: Мак Аллістер, 1 — Інгз, 20 (пен.), 54

Попередження: Кайседо — Мінгз, Кеш, Бейлі