Дивіться відео найкращих моментів матчу 16 туру чемпіонату Англії 13 листопада 2022, 16:00.
Гравці Астон Вілли, getty images
13 листопада 2022, 19:59
У рамках 16-го туру англійської Прем'єр-ліги Астон Вілла здобула гостьову перемогу над Брайтоном.
Незважаючи на швидкий пропущений гол уже на першій хвилині, форвард бірмінгемців Денні Інгз згодом оформив дубль і приніс до активу своєї команди три очки.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Брайтон — Астон Вілла в 16 турі АПЛ-2022/23:
Брайтон — Астон Вілла 1:2
Голи: Мак Аллістер, 1 — Інгз, 20 (пен.), 54
Попередження: Кайседо — Мінгз, Кеш, Бейлі