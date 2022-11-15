Англія

Німецький тренер не потребує послуг трьох гравців.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп хоче, щоб клуб трошки розвантажив склад та зарплатну відомість.

Як повідомляє видання Express, німецький спеціаліст готовий розлучитись з Набі Кейта, Алексом Окслейдом-Чемберленом та Натаном Філліпсом.

Авторитетний портал Transfermarkt оцінює гравців в 20, 10 та 6 мільйонів євро відповідно.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ліверпуль просунувся в перемовинах з Фірміно щодо нового контракту.