Англія

Мерсісайдці хочуть зберегти бразильця.

Ліверпуль доволі активно працює в трансферні вікна, проте й не забуває про збереження внутрішніх ресурсів.

Як повідомляє журналіст Sky Sport Флоріан Плеттенберг, мерсісайдці суттєво просунулись в перемовинах з Роберто Фірміно щодо нового контракту.

Поточний контракт Фірміно закінчується в червні 2023 року.

Цього сезону гравець провів двадцять поєдинків за мерсисайдців в усіх турнірах та забив 8 голів.

Нагадаємо, що раніше нападник Ліверпуля Роберто Фірміно прокоментував свою відсутність у фінальній заявці збірної Бразилії на майбутній чемпіонат світу 2022 року у Катарі.