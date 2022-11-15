Мерсісайдці хочуть зберегти бразильця.
Роберто Фірміно, getty images
15 листопада 2022, 18:37
Ліверпуль доволі активно працює в трансферні вікна, проте й не забуває про збереження внутрішніх ресурсів.
Як повідомляє журналіст Sky Sport Флоріан Плеттенберг, мерсісайдці суттєво просунулись в перемовинах з Роберто Фірміно щодо нового контракту.
Поточний контракт Фірміно закінчується в червні 2023 року.
Цього сезону гравець провів двадцять поєдинків за мерсисайдців в усіх турнірах та забив 8 голів.
Нагадаємо, що раніше нападник Ліверпуля Роберто Фірміно прокоментував свою відсутність у фінальній заявці збірної Бразилії на майбутній чемпіонат світу 2022 року у Катарі.