Захисник все ближче до АПЛ.
Мілан Шкрініар, getty images
15 листопада 2022, 23:00
Захисник Інтера Мілан Шкрініар може змінити клубну прописку вже в найближче літне трансферне вікно.
Як повідомляє видання Express, "червоні дияволи" намагатимуться підписати словенського гравця для посилення оборонної ланки.
У нинішньому сезоні центральний захисник провів у складі міланського клубу 19 матчів в усіх турнірах.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Мілана Шкрініара претендують п'ять клубів з елітного дивізіону чемпіонату Англії.