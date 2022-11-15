Англія

Захисник все ближче до АПЛ.

Захисник Інтера Мілан Шкрініар може змінити клубну прописку вже в найближче літне трансферне вікно.

Як повідомляє видання Express, "червоні дияволи" намагатимуться підписати словенського гравця для посилення оборонної ланки.

У нинішньому сезоні центральний захисник провів у складі міланського клубу 19 матчів в усіх турнірах.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Мілана Шкрініара претендують п'ять клубів з елітного дивізіону чемпіонату Англії.