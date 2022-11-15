Англія

Нідерландський фахівець не розраховує на 37-річного футболіста.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг більше не розраховує на Кріштіану Роналду, повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, наставник сказав босам клубу на вчорашній зустрічі, що нападник не може знову грати за манкуніанців після скандального інтерв'ю.

Тен Гаг вважає, що Роналду зайшов надто далеко у своїй критиці МЮ та в словах про те, що не поважає тренера.

Раніше повідомлялося, що Мендеш запропонує Роналду Челсі.