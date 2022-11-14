Англія

"Червоні дияволи" можуть обійтись без компенсації.

Португальський форвард Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду дав приголомшливе інтерв’ю журналістам, в якому сказав, що не поважає головного тренера тен Гага та вважає, що клуб зрадив його.

Як повідомляє видання Mundo Deportivo, "червоні дияволи" можуть розірвати контракт с португальським нападником.

Стверджується, що згідно з 14 статтею регламенту ФІФА Манчестер Юнайтед може не виплачувати компенсацію.

"Будь-яка образлива поведінка сторони, метою якої є примус контрагента до розірвання контракту або зміни його умов, є поважною причиною розірвання контракту контрагентом (гравцем або клубом)".

Нагадаємо, що раніше Манчестер Юнайтед відреагував на скандальне інтерв'ю Роналду.