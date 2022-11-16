Англія

Тайнсайдці можуть посилити склад ще одним доволі цікавим гравцем.

Ньюкасл Юнайтед планує провернути черговий трансфер.

Тайнсайдці зацікавилися Хаві Галаном із Сельти Віго. 27-річний гравець має клаусулу в розмірі 18 мільйонів євро, і Ньюкасл може спробувати зміцнити свій захист за відносно невеликі кошти.

Постійно пов’язаний з Барселоною протягом минулого сезону, Галан був одним із найкращих лівих захисників у Ла Лізі протягом останніх двох сезонів, навіть якщо ця кампанія трохи нижча за рівнем.

Відомий своєю швидкістю і дриблінгом, Хаві є квінтесенцією сучасного атакуючого крайнього захисника.

Нагадаємо, що Ньюкасл знаходиться у зоні чемпіонської ліги у чемпіонаті.