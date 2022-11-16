Англія

Захисник залишив за плечима більше 18 років виступів на професійному рівні.

Вихованець бірмінгемської Астон Вілли, англійський центральний захисник Гарі Кегілл минулий сезон провів у складі Борнмута, де відіграв 22 матчі в рамках Чемпіоншипу, зробивши при цьому один гольовий пас.

Однак допомогти "вишням" у новому сезоні 36-річний виконавець уже не зміг, так само, як і знайти собі новий клуб для продовження виступів на професійному рівні.

У підсумку, після п’яти з половиною місяців поневірянь в якості вільного агента, колишній гравець збірної Англії (61 матч, 5 голів) вирішив остаточно завершити кар’єру.

"Футбол — це гра, яка дала мені дуже багато насолоди та відчуття успіху, і коли я ухвалив рішення повісити бутси на цвях, я можу чесно сказати, що я віддав цій справі все, що мав.

Я досяг того, про що колись мріяв, закарбувавши певні неймовірні спогади. Від дивовижних здобутків, таких як перемога в Лізі чемпіонів чи Прем'єр-лізі, до привілею бути капітаном збірної моєї країни та Челсі в команда-переможці Кубку Англії. Ці спогади залишиться зі мною назавжди.

Я також створив фантастичну дружбу з людьми по всьому футбольному світі: від товаришів по команді, менеджерів і неоспіваних герої за кадром. Я просто хочу сказати вам величезне спасибі.

Прийняти рішення припинити виступи непросто. Я провів 20 років, тренуючись щодня, докладаючи зусилля, аби працювати, щоб бути в найкращій формі до кожного наступного матчу, допомагати командам, за які я грав, та досягати успіху.

У мене був час розглянути певні варіанти, та після довгого обговорення й роздумів, я вважаю, що зараз настав час перейти до наступного етапу моєї кар'єри.

Особлива подяка повинна бути висловлена й моїй чудовій родині які підтримували мене і були поруч на кожному кроці цього шляху.

Тепер у мене є можливість трохи якісно проводити час з ними, а це те, на що я очікував із нетерпінням.

Окрім того, футбол завжди буде частиною того, хто я є і що я люблю, тому це лише кінець цього розділу. Для мене важливо дивитися вперед, а не назад", — заявив англійський футболіст.

За плечима Кегілла залишились виступи в складі Астон Вілли (31/1/1), Бернлі (32/1/0), Шеффілд Юнайтед (16/2/0), Болтона (147/15/7), Челсі (290/25/7) та Крістал Пелес (47/1/2).