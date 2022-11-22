Англія

Іспанський фахівець готовий затриматися на Етіхад Стедіум до літа 2025 року.

Поточний головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола вирішив пов'язати майбутнє зі своїм клубом. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, іспанський фахівець погодив із "містянами" умови нового контракту, який буде розрахований до літа 2025 року.

Поки що сторони не закріпили усну домовленість підписами, але це, зважаючи на все, є лише питанням часу.

До того ж, Гвардіола матиме більший вплив на трансферну стратегію Манчестер Сіті, включаючи питання з продовженням контрактів гравців.

Нагадаємо, Хосеп Гвардіола очолює Манчестер Сіті з літа 2016 року. З того моменту він привів команду до чотирьох чемпіонських титулів АПЛ, одного Кубка Англії, чотирьох Кубків англійської ліги, двох Суперкубків Англії, але поки не виграв Лігу чемпіонів.