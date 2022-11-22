Англія

Португальська суперзірка може залишитись в Англії.

Кріштіану Роналду залишив Манчестер Юнайтед. Про це "червоні дияволи" офіційно оголосили напередодні.

Португалець продовжує готуватись до першого туру групового етапу чемпіонату світу-2022 проти Гани, а чутки про його новий клуб вже з'являються.

Іспанське видання Marca назвала претендентів на суперзірку світового футболу. Англійський Ньюкасл — один з претендентів.

Англійський клуб вже запрошував його минулого літа, і він може перейти як вільний агент у зимове трансферне вікно, яке відчиняється 2 січня.

Також на нього розраховує Аль-Наср із Саудівської Аравії, власником якого є Мохаммед бін Салман, спадкоємець престолу Саудівської Аравії. Він також керує і Ньюкаслом.